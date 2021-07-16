В Украине ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными [ Редактировать ]
В четверг, 15 июля, Верховная Рада Украины поддержал проект закона № 2351 об имплементации положений международных соглашений Евросоюза в сфере охраны животного и растительного мира. Закон защищает права животных.
Новый закон запрещает:
- эвтаназию как метод регулирования численности бездомных животных;
- контрабанду диких животных;
- фотоуслуги с дикими животными;
- пропаганду жестокого обращения с животными;
- бить, убивать, травить и калечить бездомных животных;
- попрошайничать с животными;
- содержание диких больших животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах;
- замуровывать животных в подвальных помещениях;
- оставлять животных в салоне автомобиля при температуре окружающей среды, превышающей + 20°С и ниже – 5ºС.
Закон усиливает:
- уголовную и административную ответственность за жестокое обращение с животными;
- меры по борьбе с браконьерством;
- контроль за содержанием сельскохозяйственных животных;
- права местных советов по защите животных от жестокого обращения.
Закон вводит административную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными с 16 лет, а также уголовную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными с 14 лет.
Если с животным жестоко обращаются - его изымут у хозяина, которого лишат права быть таковым на пять лет. Также закон вводит обязательную экспертизу для установления причин смерти животного.
Ранее сообщалось, что в Украине могут запретить использование животных в цирке и контактные зоопарки.
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