В четверг, 15 июля, Верховная Рада Украины поддержал проект закона № 2351 об имплементации положений международных соглашений Евросоюза в сфере охраны животного и растительного мира. Закон защищает права животных.

Новый закон запрещает:

- эвтаназию как метод регулирования численности бездомных животных;

- контрабанду диких животных;

- фотоуслуги с дикими животными;

- пропаганду жестокого обращения с животными;

- бить, убивать, травить и калечить бездомных животных;

- попрошайничать с животными;

- содержание диких больших животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах;

- замуровывать животных в подвальных помещениях;

- оставлять животных в салоне автомобиля при температуре окружающей среды, превышающей + 20°С и ниже – 5ºС.

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Закон усиливает:

- уголовную и административную ответственность за жестокое обращение с животными;

- меры по борьбе с браконьерством;

- контроль за содержанием сельскохозяйственных животных;

- права местных советов по защите животных от жестокого обращения.

Закон вводит административную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными с 16 лет, а также уголовную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными с 14 лет.

Если с животным жестоко обращаются - его изымут у хозяина, которого лишат права быть таковым на пять лет. Также закон вводит обязательную экспертизу для установления причин смерти животного.

Ранее сообщалось, что в Украине могут запретить использование животных в цирке и контактные зоопарки.

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