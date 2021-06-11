В австралийском штате Южный Уэльс впервые в стране пожизненно запретили людям, которые были судимыми за жестокое обращение с животными, заводить домашних любимцев, а также работу с ними. Об этом сообщила инициатор закона Эмма Херст.

Также в этот список попали и те, кто получил наказание за зоофилию. Закон был одобрен обеими палатами парламента. Случаи? связанные с издевательствами над животными, участились в Австралии за последние два года.

НЮУ только что стал первым австралийским штатом, который ввел автоматические пожизненные запреты на животных против жестоких людей. Предлагаемый нами новый закон только что принят обеими палатами.

Отмечается, что одним из примеров тех, против кого направлен закон стал владелец сиднейского контактного зоопарка, который избил собаку вилами, после чего подвесил на дереве. Против мужчины завели уголовное дело, сейчас он находится в тюрьме. Известно, что на территории Украины за жестокое обращение с животными существует уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что от лесных пожаров в Австралии погибли три миллиарда животных. Результаты исследования еще обрабатываются, финальный отчет будет опубликован в конце августа 2020 года. По словам авторов доклада, оценка в три миллиарда пострадавших и погибших животных вряд ли изменится.

Кроме того, в Киеве появится межведомственный Центр гуманного обращения с животными. Такое решение приняли во время заседания Комиссии по вопросам защиты животных при Департаменте городского благоустройства.

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