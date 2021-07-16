На Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію фронту [ Редактировать ]
Зранку на сході країни одне порушення режиму тиші. На Луганському напрямку лінію розмежування перетнув ворожий безпілотник типу "Орлан-10".
Напередодні на фронті поранено п'ятьох українських військових. Противник вісім разів атакував позиції наших захисників.
Бив з протитанкових ракетних комплексів, артилерійських систем, 82 і 120 мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.
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Майже центр Нью-Йорка прифронтового міста, якому нещодавно повернули історичну назву. Напередодні ввечері сюди прилетів один із ворожих снарядів від гаубиці
Це і одяг та дитячі іграшки для нужденних сімей. І дошки та парти для учнів, а ще спеціальні медичні ліжка та умивальники
Супротивник 13 разів атакував позиції українських захисників
Зокрема, біля Пісків, Красногорівки та Водяного накривав вогнем із мінометів великих калібрів. А неподалік Новоолександрівки та Старогнатівки з гранатометів і кулеметів
Загалом 13 ворожих атак. Біля селища Тарамчук супротивник обстріляв цивільні об'єкти пошкоджена трансформаторна підстанція. Там минулося без жертв