У Литві на кордоні з Білоруссю почалися навчання "швидкий меч". Це перший вишкіл на території країни, у якому бере участь штаб бронетанкової дивізії Бундесверу.

Під час маневрів відпрацьовуватимуть планування та командування об'єднаними операціями союзних сил. За сценарієм навчань, учасники тренуватимуться протистояти гібридним загрозам і проводити операції колективної оборони.