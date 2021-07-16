Литовці та німці почали навчання на кордоні з Білорусією [ Редактировать ]
У Литві на кордоні з Білоруссю почалися навчання "швидкий меч". Це перший вишкіл на території країни, у якому бере участь штаб бронетанкової дивізії Бундесверу.
Під час маневрів відпрацьовуватимуть планування та командування об'єднаними операціями союзних сил. За сценарієм навчань, учасники тренуватимуться протистояти гібридним загрозам і проводити операції колективної оборони.
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