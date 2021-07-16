На Каннському кінофестивалі назвали найкращих собак року [ Редактировать ]
На Каннському кінофестивалі оголосили володарів "Собачої пальмової гілки". Цього року найкращими чотирилапими акторами визнано трійцю кокер-спанієлів Тільди Свінтон.
Вони з'явилися на екрані разом із господаркою у стрічці "Сувенір. Частина друга". Британська акторка прийняла нагороду від імені своїх плеканців і одразу ж зателефонувала режисерці Джоанні Хогг.
Окрім того, приз Великого журі розділили собаки, що зіграли у фільмах "Червона ракета" та "Агнець". Ну, а люди - переможці цьогорічного кінофестивалю - отримають пальмові гілки в суботу.
по теме
Україну в Каннах представлять два фільми, обидва поза основним конкурсом. У програмі "Спеціальних показів" демонструватимуть документальний фільм "Бабин яр. Контекст" режисера Сергія Лозниці. А в секції "Тиждень критики" покажуть фільм "Ольга" про українську гімнастку.
Лазурове узбережжя знову сяє розкішшю. Після дворічної перерви Канни прийматимуть 74-ий кінофестиваль. Торік подію скасували через пандемію. Цьогоріч кінофорум мав відбутися у травні, але його знову вирішили відкласти
Лазурне узбережжя Франції готується приймати туристів. Власники ресторанів і готелів в очікуванні напливу мандрівників
Журі обиратимуть переможця серед 24 кінострічок - покажуть на Лазурному узбережжі й українське кіно
Лазурове узбережжя - знову сяє розкішшю. Після дворічної перерви - Канни прийматимуть 74 кінофестиваль. Торік подію скасували через пандемію. Цьогоріч кінофорум мав відбутися у травні