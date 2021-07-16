Британська акторка прийняла нагороду від імені своїх плеканців

На Каннському кінофестивалі оголосили володарів "Собачої пальмової гілки". Цього року найкращими чотирилапими акторами визнано трійцю кокер-спанієлів Тільди Свінтон.

Вони з'явилися на екрані разом із господаркою у стрічці "Сувенір. Частина друга". Британська акторка прийняла нагороду від імені своїх плеканців і одразу ж зателефонувала режисерці Джоанні Хогг.

Окрім того, приз Великого журі розділили собаки, що зіграли у фільмах "Червона ракета" та "Агнець". Ну, а люди - переможці цьогорічного кінофестивалю - отримають пальмові гілки в суботу.