Баскетболистка сборной Австралии Лиз Кэмбидж пропустит Олимпийские игры в Токио из-за психологических проблем. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Не секрет, что в прошлом я боролась с психологическими проблемами. В последнее время я стала беспокоится о том, что попаду на Олимпийских играх в "пузырь", где нет семьи, друзей, болельщиков и какой-либо системы поддержки вне команды. Последний месяц у меня были приступы паники, я не спала и не ела. Мне очень тяжело объявить о том, что я не выступлю на Олимпийских играх, но я думаю, что так будет лучше и для команды, и для меня.

29-летняя Кэмбидж выступает за команду женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Лас-Вегас". Она является рекордсменкой WNBA по количеству очков, набранных в одной игре (53).

В составе сборной Австралии Кэмбидж становилась бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В 2018 году австралийка в составе сборной завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, а также золото на Играх Содружества.

Кроме того, благодаря своей яркой внешности и татуировкам девушка является звездой соцсетей. Только в Instagram у нее 700 тысяч подписчиков. Она часто позирует в сексуальных нарядах и нижнем белье.

Напомним, что в начале июня вторая ракетка мира Наоми Осака снялась с "Ролан Гаррос" из-за депрессии.