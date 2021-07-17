Самая сексуальная баскетболистка планеты пропустит Олимпиаду из-за проблем с психикой (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Баскетболистка сборной Австралии Лиз Кэмбидж пропустит Олимпийские игры в Токио из-за психологических проблем. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Не секрет, что в прошлом я боролась с психологическими проблемами. В последнее время я стала беспокоится о том, что попаду на Олимпийских играх в "пузырь", где нет семьи, друзей, болельщиков и какой-либо системы поддержки вне команды. Последний месяц у меня были приступы паники, я не спала и не ела. Мне очень тяжело объявить о том, что я не выступлю на Олимпийских играх, но я думаю, что так будет лучше и для команды, и для меня.
29-летняя Кэмбидж выступает за команду женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Лас-Вегас". Она является рекордсменкой WNBA по количеству очков, набранных в одной игре (53).
В составе сборной Австралии Кэмбидж становилась бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В 2018 году австралийка в составе сборной завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, а также золото на Играх Содружества.
Кроме того, благодаря своей яркой внешности и татуировкам девушка является звездой соцсетей. Только в Instagram у нее 700 тысяч подписчиков. Она часто позирует в сексуальных нарядах и нижнем белье.
Напомним, что в начале июня вторая ракетка мира Наоми Осака снялась с "Ролан Гаррос" из-за депрессии.
по теме
20-летний штангист Джулиус Секитолеко прилетел в Токио в качестве запасного тяжелоатлета. Перед исчезновением он оставил записку, в которой написал, что не хочет возвращаться на родину, а хочет работать в Японии
Нигериец сдал тест на коронавирус по прилете в аэропорт Нарита, результат оказался положительным. Госпитализировать мужчину решили из-за возраста и наличия хронических заболеваний. Это первый случай госпитализации члена иностранной сборной
28-летняя Виктория Ус, которая будет предствлять Украину в гребном слаломе на Олимпийских играх, попала на самоизоляцию после прилета в Токио. С 15 июля украинцам разрешили проводить по 1 тренировке в день, отдельно от других спортсменов в собственной "bubble system" - и так до 20 июля
Традиційно відзнаки переможцям вручають члени Міжнародного олімпійського комітету або інші спортивні чиновники. Втім, нині медалі спортсменам подадуть на таці, а вони самі мають надягти нагороду собі на шию
19-летняя Марта Костюк пропустит Олимпийские игры из-за травмы плеча. Украину в Японии будут представлять Элина Свитолина и Даяна Ястремская