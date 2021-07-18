Скільки часу потрібно, аби відновити зруйновані міста?

"Катастрофою століття" вже назвали у Німеччині те, що відбувається там протягом останніх днів. Країну накрили небачені досі зливи і як наслідок повені. Загинуло понад півтори сотні людей.

Більше тисячі вважаються зниклими безвісти. А скільки постраждали - поки неможливо й порахувати. Люди втратили все: майно, документи, будинки. І хоча по Німеччині негода вдарила Найсильніше, велика вода накрила й Бельгію та Нідерланди.

Як там влада допомагає своїм громадянам в екстремальних умовах? Скільки часу потрібно, аби відновити зруйновані міста? І чому науковці кажуть, що людство варто звикати до подібних погодних ударів? Олена Абрамович - про все.

Це найбільше стихійне лихо в історії Бельгії. І природна катастрофа століття для Німеччини.

Циклон "Бернд" приніс такі зливи, що подекуди за один день дощів випало, як за рік.

Франсуа Бело, житель міста Рошефорт:

Ніколи такого не бачив - тут були повені в липні 1980, і в січні 1995, але вода ніколи так високо не піднімалась. Лише за 45 хвилин вона піднялась на 40 сантиметрів. І я бачив, як несло машини, причепи, цистерни, корів, овець.

Біда не оминула жоден будинок. Вода неслася годинами, вимиваючи все з приміщень. Дуже багато шкоди, жоден магазин не здатен працювати. Це катастрофа.

Коли мер міста Пепінстер давав коментар у прямому ефірі, позаду нього обвалилася стіна будинку.

І таких драматичних руйнацій на відео зафіксовані - тисячі. На ось цих кадрах тоне баржа у Льєжі. Жителів закликали евакуюватися, коли вода вже зайшла в будинки. Тим, хто не встигав вийти, радили вилізти на дах. 5162 а це вже околиці Льєжа після потопу. Пошкоджені будинки, зруйновані меблі і побутова техніка. Ось із вікна стирчить холодильник.

Сильвія Сальво Лоренте жителька міста Троо:

Не розумію, як цибуля, яка була в шафці ось там опинилася - на меблях в іншій кімнаті. Все плавало, і холодильник, очевидно, винесла вода.

Спустошеними свої будинки знайшли і мешканці нідерландської провінції Лімбург, що на кордоні з Бельгією та Німеччиною. Десятки тисяч людей влада завчасно евакуювала. Солдати, пожежники, волонтери укріплювали береги річок. Тож у цій країні обійшлося без загиблих, хоча зі збитками.

Полейн ван Огтроп, власниця ресторану:

Нічого не залишилось - все абсолютно пошкоджено. За час локдауну ми зробили прибудову, нову кухню, купили нові меблі. А тепер усе пропало.

Та найпотужніше негода вдарила по Німеччині. На заході країни загинули понад півтори сотні людей, зниклих в рази більше!

Вольфган Хуст, власник антикварного магазину:

Якби я почекав на хвилину довше - я б потонув. Я бачив змиті тіла, двоє дорослих і дитина. Їм не вдалося врятуватися.

Про порятунок майна уже навіть ніхто не думав. Тут аби вижити! З дахів будинків людей евакуйовували гелікоптерами.

Ансгар Рехбейн, житель міста Райнбах:

Ми були вдома. І тільки-но річка почала розливатися і вода обрушилася з пагорба - вистачило буквально дві хвилини, щоб двір залило водою по пояс. Аби врятуватися, нам довелося через вікно - вилазити на дах.

Франк Тел, житель міста Шульд:

Це жах! Люди махали нам із вікон. Будинки завалювались направо і наліво. Нам пощастило, що ми вижили.

Оцінити масштаби руйнацій у п'ятницю в зони стихійного лиха вирушили представники влади. Німецький президент поїхав до Ерфтштадта де повінь спричинила зсуви грунту і загинуло найбільше людей. 6043 прем'єр Нідерландів до Венло, де затопило тисячі будинків.

Бельгійський прем'єр разом із президенткою Єврокомісії навідалися до Рошефорта, а король і королева Бельгії - пройшлися містом Пепінстер, спілкуючись з городянами і розчуливши деяких до сліз.

Допомагати постраждалим кинулися волонтери. Збирали гроші, одяг, речі. Брюссельська готельна асоціація зголосилась безкоштовно поселити тих, хто втратив оселі. Цілі міста зараз опинились без питної води. Ремонту потребують залізничні колії. А відновити електромережі в деяких районах зможуть не раніше серпня.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Інтенсивність та тривалість цих подій, за словами науковців, це чітка демонстрація кліматичних змін.

І навіть якщо зараз повністю скоротити викиди вуглецю, миттєво ситуація не зміниться, прогнозують науковці. Схожі катастрофи у найближчі десятиліття виникатимуть за інерцією.