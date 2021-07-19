В время обсуждения тарифов на газ в эфире одного из телеканалов подрались депутаты. Так, депутат Павел Розенко сказал, что команда президента Владимира Зеленского не сдержала обещания о снижении тарифов. По словам бывшего чиновника, стоимость газа для потребителей за последний год выросла втрое.

После этих слов депутат Юрий Камельчук разозлился.

Какое в три раза? Павел, алло, вы с неба упали?

Затем между Розенко и Камельчуком началась потасовка: Розенко схватил Камельчука за локоть, а тот сильно толкнул его на кресло.

Их остановили депутаты от "оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич и ведущий шоу. Розенко пожаловался, что Камельчук ведет себя агрессивно.

Когда нечего сказать – начинается психоз.

"Благодари, что я тебе не ввалил", – ответил ему на это Камельчук и ушел из студии.

Ранее в Верховной Раде подрались депутаты. В ходе словесной перепалки из-за свободы слова в Украине депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь ударил своего коллегу из "ОПЗЖ" Олега Волошина.

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