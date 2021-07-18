Та всі кадрові зміни, якщо й відбудуться, то не раніше осені. Бо депутати пішли на канікули. Вони закрили п'яту сесію цього скликання і вже з чистою совістю планують відпустки. Щоправда, наступного тижня вони ще зберуться на коротке позачергове засідання.

Куди поїдуть відпочивати наші дорогі депутати? І як вони працювали ці пів року? Найважливіші голосування, найгучніші скандали і найбільш запеклі. Бійки - зібрала наша Анна Каменєва.

Вони то карантинили, то завалені тисячами правок збиралися позачергово. То спали на засіданнях, то вмикали турборежим. А ще сварилися і билися. А от що наголосували за цю 5 сесію?

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Близько 700 законопроектів було розглянуто. Непоганий результат нашої роботи.

Та в цей, останній перед канікулами тиждень, депутати вирішили встигнути все, що не встигли за пів року. Як студенти в ніч перед екзаменом. Запланували понад 150 законопроєктів. Та пройшли третину.

З найголовнішого нардепи дали старт судовій реформі. Перезапустили Вищу Раду правосуддя та перезавантажили роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Вирішальне слово на конкурсі до неї віддали міжнародним експертам:

Федір Веніславський, народний депутат, "Слуга народу":

Це те, що скажімо так відповідає рекомендаціям венеційської комісії.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Це зміни до законодавства, які навпаки послабили незалежність судової гілки влади, зробили її більш залежною, як від банкової, так і від міжнародного впливу.

Та з першої спроби ухвалити не вдалось. Депутати внесли в документ суперечливі норми. Тож президент його ветував і повернув у залу. Цього тижня ухвалили вдруге.

Така ж історія з вето була і з законом про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Бо "Слуги" викреслили норми про ув'язнення.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, "Європейська солідарність":

Помилки дуже часто. ну це від непрофесійності, це від нефаховості.

Всі ці закони, як і багато інших на цій сесії - були з пакету вимог МВФ. І їх парламент поспішав ухвалити До канікул. Бо на кону.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

1,5 млрд євро по макрофіну, допомога від ЄС. І від МВФ здається там 2,4 щось таке.

Та поки кредитори грошей не дають. Тож їх довелося шукати деінде. Заглянули і в закордонні кишені - ухвалили так званий податок на Google. І в кишені українські. Ввели "податкову амністію". Це значить, якщо за 30 років ви заробили понад 400 тисяч гривень, з яких не сплатили податки, то тепер... платіть.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Ви не дай боже, або ваші батьки в Польщі заробили гроші, купили квартиру, побудували будинок і вони тепер повинні в декларації підтвердити походження цих грошей, якшо ні - сплатить 5%.

За реформу податкову - вирішили взятися глобально. І в першому читанні ухвалили скандальний законопроект 56 два нулі.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська солідарність":

В мене таке враження, що бюджет пустий, коштів немає де взяти і усі зараз проекти законів, які приймалися, спрямовані на те, щоби поповнити казну за рахунок людей.

А в ньому і нові податки на продаж квартир, і більше повноважень для податкової, і земельні новації. А це означає тотальне подорожчання і навантаження на бізнес. І хоч документ Слуги обіцяють Змінити, в опозиції певні нові земельні податки написали, аби українці швидше свої паї продали. До речі, саме ухвалення земельної реформи - стало найбільш скандальним та епічним за цю сесію.

На півтора місяця нардепи загрузли в землі. Майже чотири тисячі поправок до двох документів. Засідання і зранку, і ввечері, і в локдаун теж. Напруги не витримали навіть кнопки для голосування.

Опозиція спроб відмінити цю реформу не полишила. Відповідні позови в Конституційному суді.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Земля є всеукраїнським надбанням, тобто вона не є тільки скажімо надбанням власників земельних паїв, їх десь біля 10 млн, а всіх громадян України, то питання відкриття ринку сільськогосподарської землі мало вирішуватись через референдум.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Вся сільськогосподарська земля буде розпродаватись з молотка через електронні аукціони, куди наші середні сільгоспвиробники навіть не підступляться.

Були на цій сесій й закони, які полегшили життя українців. Парламент - поставив крапку в питанні євроблях - знизив податок для розмитнення до 1000 євро. Вкотре реструктуризував валютні кредити. І нарешті приструнив колекторів.

Карти, гроші та стволи. Скандальних законопроєктів цієї сесії було чимало. Та все ж легалізацію зброї та медичного канабісу - провалили. А от олігархів, як і гроші від казино, - таки рахуватимуть. Восени.

Обидва законопроекти ще будуть доопрацьовувати. Всі опозиційні фракції не дали за них жодного голосу. А найбільше обурює нардепів - зниження податків для казино:

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Вираз з реклами, що грають вони, а виграєте ви. Це підходить просто, для слуг народу. вони пропонують ставку податку зменшити до 10%.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Не випадково колір ячейки нуль на рулетці - зелений. Зеро - воно зелене. Нам пропонують друзі щоби з того виграшу в лотереї і казино до 48 тисяч гривень взагалі не сплачувався податок.

Скандалили в Раді і через давно ухвалені закони.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Священна корова в нас тільки одна - закон про мову, її не можна чіпати.

Не можна, та спроби були. І не одна. Деякі норми закону, як от про обов'язкове дублювання фільмів та серіалів українською до останнього слуги намагалися скасувати.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Нападки на мову дійсно, вони відбувалися, відбувалися різними підкилимними способами - включенням різних правок в законопроекти, в яких вони взагалі не мають бути.

Саме мова - розколола найменшу фракцію "Голос" на два табори. Фракція ще існує, та лише формально. Гучних скандалів із депутатами на цій сесії не бракувало. То Микола Тищенко гучну вечірку влаштує під час локдауну, то Олександр Юрченко влетить у ДТП з підозрою, що був під наркотиками. То після довиборів новообраних нардепів - зустрінуть у залі ганьбою

Не забули помахати й кулаками. Перша серйозна бійка за всю історію цього скликання. Побилися нардепи від монобільшості та ОПЗЖ. Все через слова Микити Потураєва.

Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу":

Нас питали коли закінчиться епоха бідності, тоді коли закінчиться епоха брехні, а епоха брехні закінчиться, коли повсталий народ витягне оцю фракцію сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України і розстріляє.

Зрештою, Потураєв за свої слова вибачився. А за кілька тижнів і йому дісталось. Від активістки. За голосування за земельний закон.

Цієї сесії парламент і кадрами займався.

Перетасовували нардепи й уряд. П'ять нових міністрів за три місяці. Найскандальніше звільнення - Максима Степанова. Найнеочікуваніше - Арсена Авакова.

Та опозиція вимагає діяти радикальніше звільнити всіх.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Наша команда зібрала вже більше 80 підписів за відставку уряда мій прогноз що цей уряд восени піде у відставку.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Правительство в целом не может профессионально исполнять свои обязаности, отстаивать свои позиции, а соотвественно от этого страдают люди, мы это видим и по тарифам, и по социальным выплатам.

Та можливі відставки будуть не раніше осені. Бо нардепи пішли на канікули. Із патріотичними мріями винятково про... українські курорти.

Думали поїхати на Мальдіви. Тому шо депутати всі їздять на Мальдіви, але не на ті Мальдіви. В нас є свої українські Мальдіви, це Чернігівщина.

Поки що планую в Україні разом з родиною, а якщо буде така можливість, може кудись - ну десь поруч з Україною.

Одеса, чорне море, воно вже тепле, помідори вже зріють наші південно-українські, тож треба їхати.

Треба, та не зараз. Бо фінальний акорд сесії депутати поставлять у вівторок. На невеликому позачерговому. І вже потім на море та помідори.