Юпитер ­– не только самая большая планета Солнечной системы, у нее также самое большое и сильнейшее магнитное поле, влияющее на луны вокруг него.

Сила магнитного поля Юпитера примерно в 20 тысяч раз больше, чем у нашей планеты. Причем в самой сильной части этого поля находится спутник Ио – молодая луна с самой большой вулканической активностью, когда-либо зарегистрированной во всей Солнечной системе.

Особенность Ио в том, что его вулканическая активность выпускает около тонны газов и частиц в секунду в окружающее пространство.

Электрически заряженные ионы и электроны из этого материала быстро захватываются большим магнитным полем Юпитера и "дождем" выпадают на полюсах планеты.

Попутно эти электроны генерируют радиоволны, называемые "десятичным радиоизлучением" (ДАМ). А инструмент Juno Wave смог "услышать" этот дождь и определить точное местоположение этого источника радиоизлучения в общем магнитном поле Юпитера. В этих местах идеальные условия для генерации радиоволн.

По словам команды, у них есть нужное количество напряженности магнитного поля и электронной плотности.

Ясмина Мартос, ведущий автор исследования и планетолог NASA, и его команда, пришли к выводу, что радиоволны возникают вдоль стенок области, которая образует своего рода конус, выстроенный в линию и контролируемый магнитным полем Юпитера.

Juno может "слышать" эти жуткие на слух сигналы только тогда, когда они проходят через эту область, как если бы конус был маяком, а зонд был освещенным им кораблем.

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Данные зонда также позволили исследователям вычислить энергию электронов, ответственных за генерацию радиоволн – они оказались в 23 раза сильнее, чем предыдущие замеры.

Исследования магнитосферы Юпитера важны, потому что можно понять, что происходит внутри планеты и в пространстве вокруг нее, а также как это поле влияет на небольшие миры, вращающиеся вокруг него, такие как Ио.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как NASA запечатлело "космическое чудо" – красный шторм невероятной силы. Также недавно крупнейший спутник Юпитера увидели с ближайшего расстояния в истории.