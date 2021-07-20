Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Олимпийских игр. Об этом сообщает Inside the Games.

Тепер он звучит так:

"Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Фраза из трех слов впервые была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира.

МОК решил изменить девиз, добавив слово "вместе".

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Из-за коронавирусных ограничений победители соревнований будут сами себе надевать медали на шею.

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