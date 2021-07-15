Спортсмены-победители Олимпийских игр в столице Японии Токио будут надевать на себя награды самостоятельно. Такое решение приняли организаторы соревнований. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

По его словам, триумфаторам Олимпиады будут выносить их медали на подносах, после чего они самостоятельно их разместят у себя на шее.

Класть награды на поднос будут люди в продезинфицированных перчатках, поэтому спортсмены могут быть уверены, что их медали никто не трогал.

Отмечается, что во время церемонии награждения не будет традиционных объятий и рукопожатий. Известно, что обычно медали вручает член МОК или спортивные чиновники.

Читайте также, в Токио состоялась пятисторонняя дискуссия с участием представителей Организационного комитета Игр, Международного олимпийского комитета, а также местных властей, в ходе которой было принято решение не допускать зрителей к просмотру соревнований.

Кроме того, перед проведением Олимпийских игр в Токио ожидают новую пятую волну коронавируса. Есть основания полагать, что этот всплеск распространится дальше, чем четвертая волна и чтобы остановить заболеваемость, придется вводить новые ограничения.

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