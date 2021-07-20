Несмотря на то, что мы не можем остановить процесс старения, мы можем бережно отнестись к нашему телу в процессе жизни. Пища и питательные вещества, которые мы даем нашему телу по мере взросления, будут одним из лучших способов позаботиться о себе, пишет newsyou.info.

Эксперты и диетологи назвали популярные продукты, замедляющие старение после 50 лет.

Авокадо

Для тех, кто не хочет стареть, авокадо может быть полезным дополнением. Лаура Бурак, магистр, доктор медицинских наук, говорит, что авокадо - необходимая часть ее повседневной жизни. Авокадо, богатое полезными для сердца жирами и клетчаткой, витаминами группы B, калием и витаминами A, C, E и K, не только помогает защитить нас от неизбежного процесса старения, но и приносит с собой удовольствие.

Жирная рыба

Доказано, что некоторые виды рыбы с большим количеством омега-3 жирных кислот , такие как лосось, треска и сельдь, помогают при воспалении стареющей кожи, а также снижают риск болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что жирная рыба обладает способностью замедлять, а иногда и предотвращать симптомы болезни Альцгеймера у стареющих пациентов.

Черника

Черника - богатый источник витаминов А и С, которые могут уменьшить воспаление, которое может привести к повреждению кожи и старению.

Зелень

Листовая зелень, богатая витаминами, минералами, клетчаткой и другими биологически активными соединениями, обеспечивает надежный запас антивозрастных соединений, которые необходимы ежедневно.

Оливковое масло

Оливковое масло в основном состоит из мононенасыщенной жирной кислоты, называемой олеиновой кислотой , что является одной из многих причин, по которым оно является важной частью здорового питания с возрастом.

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