Какие продукты замедляют старение после 50 лет [ Редактировать ]
Несмотря на то, что мы не можем остановить процесс старения, мы можем бережно отнестись к нашему телу в процессе жизни. Пища и питательные вещества, которые мы даем нашему телу по мере взросления, будут одним из лучших способов позаботиться о себе, пишет newsyou.info.
Эксперты и диетологи назвали популярные продукты, замедляющие старение после 50 лет.
Авокадо
Для тех, кто не хочет стареть, авокадо может быть полезным дополнением. Лаура Бурак, магистр, доктор медицинских наук, говорит, что авокадо - необходимая часть ее повседневной жизни. Авокадо, богатое полезными для сердца жирами и клетчаткой, витаминами группы B, калием и витаминами A, C, E и K, не только помогает защитить нас от неизбежного процесса старения, но и приносит с собой удовольствие.
Жирная рыба
Доказано, что некоторые виды рыбы с большим количеством омега-3 жирных кислот , такие как лосось, треска и сельдь, помогают при воспалении стареющей кожи, а также снижают риск болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что жирная рыба обладает способностью замедлять, а иногда и предотвращать симптомы болезни Альцгеймера у стареющих пациентов.
Черника
Черника - богатый источник витаминов А и С, которые могут уменьшить воспаление, которое может привести к повреждению кожи и старению.
Зелень
Листовая зелень, богатая витаминами, минералами, клетчаткой и другими биологически активными соединениями, обеспечивает надежный запас антивозрастных соединений, которые необходимы ежедневно.
Оливковое масло
Оливковое масло в основном состоит из мононенасыщенной жирной кислоты, называемой олеиновой кислотой , что является одной из многих причин, по которым оно является важной частью здорового питания с возрастом.
Ранее мы писали о том, какие продукты утоляют жажду.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, является фактором риска сердечных заболеваний
Одно из полезных свойств шоколада состоит в том, что он содержит полезные вещества, такие как магний, калий, фосфор, фтор и другие
Ученые выявили пользу популярного овоща для сердца: он снижает артериальное давление и предотвращает риск развития гипертонии
Эксперты рассказали, в каком овоще много полезных минералов и витаминов
Группа американских ученых из разных учебных заведений, включая Университет Северной Каролины, опубликовали исследование