Какие продукты вызывают сильную жажду [ Редактировать ]
В жару нужно не только поддерживать водный баланс организма, но и правильно питаться. Некоторые продукты могут вызвать повышение температуры тела и даже тепловой удар, а некоторые провоцируют сильную жажду, пишет "РБК-Украина".
Специалисты советуют исключить из рациона в жаркие дни такие продукты:
Газированные и сладкие напитки
От сладких газировок жажда только усиливается. Опасными являются даже лимонные напитки с сахаром. Мозг получает сигнал о том, что организму нужно больше жидкости и вы начинаете пить еще больше. Сахар может задерживать вывод жидкости из организма и провоцирует набор лишнего веса и вздутие живота.
Усилители вкуса
Соусы, кетчупы, продукты быстрого приготовления - все это в жару должно исчезнуть из вашего рациона. Такие добавки улучшают вкус блюд, но основной компонент - натрий. Именно он приводит к обезвоживанию.
Самый вредный продукт - соевый соус, так как даже в небольших дозах он может спровоцировать обезвоживание и сильную жажду.
Кофе и напитки с кофеином
Эти напитки являются мочегонными и несколько порций приведут к быстрому обезвоживанию организма. Постарайтесь выпивать в день не более двух чашек кофе и при этом употреблять много обычной питьевой воды.
Любые соленые продукты
Откажитесь от маринадов, консервов, соусов, фаст-фуда и других продуктов, в которых много соли.
Рис
Рис выводит из организма лишнюю жидкость и подходит для специальных диет ли во время различных заболеваний. Но во время жары этот продукт может нарушить водно-солевой баланс в организме.
Алкоголь
Алкогольные напитки выводят жидкость из организма и провоцирует частое мочеиспускание. Похмелье после алкоголя чаще всего связано с тем, что жидкость начинает накапливаться и провоцирует отеки и сгущение крови. А это в свою очередь - к повышению давления, обезвоживанию и нарушению водного баланса.
Ранее мы писали о том, какие продукты утоляют жажду.
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