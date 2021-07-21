США просят Украину не критиковать соглашение по "Северному потоку-2" [ Редактировать ]
Администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2". Власти США заявили, что публичные выступления против соглашения могут нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева.
Издание сообщает, что Вашингтон также попросил Киев не обсуждать планы США и Германии с Конгрессом. Высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена оспорил это сообщение и сказал, что ситуация более сложная. Однако он не стал давать более подробную информацию.
Источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, сообщил Politico, что Украина все еще считает, что США могут остановить проект с помощью санкций.
Американские СМИ накануне сообщили, что США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". По информации The Wall Street Journal, стороны объявят о договоренностях сегодня, 21 июля.
Ранее сообщалось, что США и Германия скоро объявят о соглашении по "Северному потоку-2".
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