В Индии зафиксирован первый случай смерти человека из-за птичьего гриппа. Умер 11-летний ребенок. Об этом сообщает The Times of India.

Однако пока эта информация неофициальна. Издание сообщает о летальном случае со ссылкой на источники во Всеиндийском институте медицинских наук.

Так, 2 июля ребенка госпитализировали с высокой температурой и кашлем.

"Мы думали, что он был болен COVID-19. Но когда тесты оказались отрицательными, дальнейшие исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом "птичьего" или "куриного" гриппа", - утверждает источник.

Сейчас ищут всех людей, которые контактировали с ребенком.

Ранее сообщалось, что под Киевом обнаружили птичий грипп.