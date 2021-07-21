В Индии от птичьего гриппа начали умирать люди [ Редактировать ]
В Индии зафиксирован первый случай смерти человека из-за птичьего гриппа. Умер 11-летний ребенок. Об этом сообщает The Times of India.
Однако пока эта информация неофициальна. Издание сообщает о летальном случае со ссылкой на источники во Всеиндийском институте медицинских наук.
Так, 2 июля ребенка госпитализировали с высокой температурой и кашлем.
"Мы думали, что он был болен COVID-19. Но когда тесты оказались отрицательными, дальнейшие исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом "птичьего" или "куриного" гриппа", - утверждает источник.
Сейчас ищут всех людей, которые контактировали с ребенком.
Ранее сообщалось, что под Киевом обнаружили птичий грипп.
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