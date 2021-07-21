Надбавки получат более 30 тысяч человек Источник: НБУ

Лица с инвалидностью первой группы с 1 июля будут получать ежемесячную доплату к пенсии в сумме, которой недостает до 2,2 тыс. грн. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 21 июля.

Данная надбавка будет выплачиваться, если ежемесячная сумма выплат данной категории лиц с учетом других надбавок, повышений, дополнительных пенсий, денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации (кроме пенсий за особые заслуги перед Родиной) не достигает 2,2 тыс. грн.

По подсчетам правительства, надбавки получат более 30 тысяч человек.

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С 1 января 2021 лицам с инвалидностью с детства I группы надбавка на уход устанавливается в размере:

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы (с 1 января 2021 года - 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января 2022 - 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы (100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, устанавливается надбавка на уход за ними в размере 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А устанавливается в размере:

на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет (с 1 января 2021 - 150% прожиточного минимума, с 1 января 2022 - 200% прожиточного минимума);

на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет (с 1 января 2021 - 150% прожиточного минимума, с 1 января 2022 - 200% прожиточного минимума).

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В конце июня президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении пенсий гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В документе сказано, что размеры такой пенсии:

для I группы инвалидности не могут быть ниже 6000 грн;

для II группы - 4800 грн;

для III группы и детей с инвалидностью - 3700 грн.

Как сообщали "Подробности", ранее Кабмин установил с 1 июля 2021 года ежемесячную доплату в сумме 2 000 грн бывшим военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава милиции, полицейским и другим лицам, пенсии которым назначены до 1 марта 2018 года.

Напомним, введение доплат в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет перенесли с 1 июля на сентябрь. Это связаны с тем, что в бюджете не хватает это денег.