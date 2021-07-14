Кабмин повысил зарплаты разведчикам и пенсии силовикам [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 14 июля, повысил зарплату военнослужащим разведывательных органов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Увеличивается:
- размер должностного оклада;
- минимальный размер премии с 10% на 30%;
- размер надбавки за выслугу лет (3% за каждый календарный год выслуги лет).
В 2021 году на повышение зарплат разведчикам выделят почти 2,38 млн грн.
Как сообщали "Подробности", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что дополнительные пенсионные доплаты получат почти 400 тыс. военнослужащих и работников других органов правопорядка.
Кабмин ввел дополнительную социальную защиту следующих категорий лиц:
- ежемесячная доплата в размере 2 000 грн бывшим военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава милиции, полицейским и другим лицам, пенсии которым назначены до 1 марта 2018 года;
- минимальная пенсия в размере 3 854 грн для военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава милиции, полицейских и других лиц, пенсии которым назначены по нормам Закона №2262;
- минимальная пенсия для участников боевых действий, утративших трудоспособность - 3 893,4 грн.
Напомним, введение доплат в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет перенесли с 1 июля на сентябрь. Это связаны с тем, что в бюджете не хватает это денег.
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