Кабинет министров Украины на заседании в среду, 14 июля, повысил зарплату военнослужащим разведывательных органов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Увеличивается:

размер должностного оклада;

минимальный размер премии с 10% на 30%;

размер надбавки за выслугу лет (3% за каждый календарный год выслуги лет).

В 2021 году на повышение зарплат разведчикам выделят почти 2,38 млн грн.

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Как сообщали "Подробности", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что дополнительные пенсионные доплаты получат почти 400 тыс. военнослужащих и работников других органов правопорядка.

Кабмин ввел дополнительную социальную защиту следующих категорий лиц:

ежемесячная доплата в размере 2 000 грн бывшим военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава милиции, полицейским и другим лицам, пенсии которым назначены до 1 марта 2018 года;

минимальная пенсия в размере 3 854 грн для военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава милиции, полицейских и других лиц, пенсии которым назначены по нормам Закона №2262;

минимальная пенсия для участников боевых действий, утративших трудоспособность - 3 893,4 грн.

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Напомним, введение доплат в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет перенесли с 1 июля на сентябрь. Это связаны с тем, что в бюджете не хватает это денег.

Ранее "Подробности" сообщали о том, какой должен быть стаж у украинцев, чтобы в 60 лет выйти на пенсию.