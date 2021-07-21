В среду, 21 июля, правительство Словакии разрешило украинским туристам въезжать в страну. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Так, для въезда в Словакию потребуется документ, который подтверждает вакцинацию от коронавируса.

Словакия открылась для Украинской, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией.

Отметим, что до въезда в Словакию необходимо заполнить форму по ссылке.

Регистрация обязательна при каждом въезде на территорию Словакии, кроме:

полностью привитых лиц (регистрация действительна 6 месяцев);

лиц, получивших первую дозу любой вакцины (регистрация действительна до 09.08.2021)

человек в возрасте от 12 до 18 лет (регистрация действительна до 09.08.2021)

лиц, путешествующих с целью прохождения диагностики или лечения (регистрация действительна 1 неделю).

Отметим, 15 июля, Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию стран-участниц Европейского Союза во время пандемии коронавируса. В список была добавлена Украина. Однако внутри Шенгенской зоны установлены совершенно разные правила въезда в каждую из стран. Все больше государств требуют сертификат о полной вакцинации одним из препаратов.

Хотя каждая страна и имеет право открывать границы самостоятельно, ряд государств все же ждет централизованного решения или общих рекомендаций Евросоюза.