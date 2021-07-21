Словакия открыла границы для украинцев: как туда попасть [ Редактировать ]
В среду, 21 июля, правительство Словакии разрешило украинским туристам въезжать в страну. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Так, для въезда в Словакию потребуется документ, который подтверждает вакцинацию от коронавируса.
Словакия открылась для Украинской, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией.
Отметим, что до въезда в Словакию необходимо заполнить форму по ссылке.
Регистрация обязательна при каждом въезде на территорию Словакии, кроме:
- полностью привитых лиц (регистрация действительна 6 месяцев);
- лиц, получивших первую дозу любой вакцины (регистрация действительна до 09.08.2021)
- человек в возрасте от 12 до 18 лет (регистрация действительна до 09.08.2021)
- лиц, путешествующих с целью прохождения диагностики или лечения (регистрация действительна 1 неделю).
Отметим, 15 июля, Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию стран-участниц Европейского Союза во время пандемии коронавируса. В список была добавлена Украина. Однако внутри Шенгенской зоны установлены совершенно разные правила въезда в каждую из стран. Все больше государств требуют сертификат о полной вакцинации одним из препаратов.
Хотя каждая страна и имеет право открывать границы самостоятельно, ряд государств все же ждет централизованного решения или общих рекомендаций Евросоюза.
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