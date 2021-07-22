Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по расследованию о COVID [ Редактировать ]
Китай не будет следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану по второму этапу расследования о происхождении COVID-19. Соответствующее заявление сделал замглавы Национального комитета по здравоохранению (NHC) Цзэн Исинь.
На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству.
Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.
Цзэн Исинь, комментируя планы ВОЗ посвятить второй этап расследования версии об утечке коронавируса из китайской лаборатории, обвинил организацию в "политическом позерстве".
По словам замглавы NHC, действия ВОЗ демонстрируют "высокомерие по отношению к науке".
Читайте также, в ВОЗ советуют не смешивать, а подбирать вакцины от COVID-19 от разных производителей, поскольку эффект от взаимодействия различных вакцин мало изучен. Вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных.
по теме
В мире может появиться более опасный штамм коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает Европу отсрочить вакцинацию детей
Всемирная организация здравоохранения сообщила об обновлении рекомендаций по уходу за больными коронавирусом пациентами
Ситуация лучше, чем несколько месяцев назад