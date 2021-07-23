Імплементація Закону №3774 під назвою "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству" продемонструє наскільки серйозним є ставлення влади до цієї проблеми рейдерства, вважає оглядач офіційного видання Верховної Ради України Сергій Сулима.

"Поки що Верховна Рада лише ухвалила його в першому читанні, тож у рейдерів попереду ще як мінімум два безхмарні місяці, впродовж яких порядний бізнес, як коні Висоцького, бігатиме понад урвищем по краю", - зазначає експерт.

Сергій Сулима ілюструє активність рейдерів цілою низкою прикладів, зокрема претензію Геннадія Корбана на відомий і дуже розкручений бренд "Цитрус" та віроломно захоплений рейдерами унікальний дослідний полігон європейського значення Національної академії аграрних наук у селі Чабани під Києвом.

Однак, автор виказує сумнів, що Закон "буде чітко зреалізовано на практиці, в це не вірять ані юристи, ані нотаріуси, котрі звикли працювати в хмарному середовищі. Всупереч упевненості Президента в успіху реформ, вони переконані, що попит і далі диктуватиме пропозицію".

Нагадаємо, наразі "Цитрус" через суд оскаржує буцімто незаконне входження Геннадія Корбана до складу учасників компанії. Та обурюється тим, що Корбан на своїй сторінці у Фейсбуці піддавав сумніву їхню ділову репутацію.

Директор ГП ОХ "Чабаны" "Института земледелия НААН Украины" Александр Ищук сообщил, что рейдеры ограничили доступ к участку и не пускают туда ученых НААН.