В Офісі президента України такі претензії назвали еталоном цинізму

Мова - залишається, води для Криму - не буде. Європейський суд із прав людини відмовив Москві у застосуванні тимчасових заходів проти України. Йдеться про міждержавну скаргу, яку Росія подала напередодні. Де висунула Києву цілу низку претензій.

Зокрема загибель людей під час Євромайдану та війни на Донбасі. Заборону роботи російських ЗМІ, блокування північнокримського каналу та катастрофу малазійського боїнга.

На час розгляду позову хотіли, аби суд змусив Україну скасувати рішення, які оскаржує Москва. В Офісі президента України такі претензії назвали еталоном цинізму та черговою пропагандою.