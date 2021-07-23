В начале следующей недели в Украине снова ударит адская жара. В большинстве регионов ожидается повышение температуры до +30 +33 градусов. Какая погода ждет украинцев, рассказали в Украинском гидрометцентре.

В субботу, 24 июля, сухо будет во всех регионах страны, местами возможно небольшое усиление ветра. Ночная температура воздуха будет колебаться от +12 до +15 градусов, на юге прогреется до +17 +20 градусов. Днем почти во всех областях ожидается от +26 до +28 градусов, только на западе будет прохладнее, от +24 до +26 градусов.

В Киеве 24 июля небольшая облачность, усиление ветра. Ночью в столице +14 +16 градусов, днем +26 +28 градусов. В воскресенье, 25 июля, существенных осадков синоптики не прогнозируют – возможна небольшая облачность и усиление ветра. Температура воздуха снова начнет подниматься: ночью от +14 до +17 градусов, на юге до +19 градусов. Днем в большинстве областей ожидается от +26 до +29 градусов, на востоке местами до +30 +31 градуса, в южной части до +31 +32 градусов. В Киеве 25 июля без осадков, возможен ветер. Ночью в столице +15 +17 градусов, днем от +27 до +29 градусов. Также мы писали о том, что в Польше "зверствует" разрушительный ураган с дождями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.