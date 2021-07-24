Францію сколихнули масові протести проти "санітарних перепусток" [ Редактировать ]
Проти "санітарних перепусток" виступають у Франції. Новина про обов'язкове їх запровадження з наступного місяця вивела людей на вулиці Парижа, Ліона, Марселя та Ніцци. Мітингарі ініціативу влади називають "санітарною диктатурою" та обмеженням прав громадян.
Минулої суботи в подібних акціях взяли участь понад 100 тисяч людей.
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