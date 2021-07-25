Коронавирус в Украине "атакует": статистика на 25 июля [ Редактировать ]
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В Украине за минувшие сутки, 25 июля, зафиксировано 286 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Среди зараженных - 19 детей и 2 медработника.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 422 человека;
- летальных исходов - 12;
- выздоровели - 159 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 26 197 человек,
- методом ИФА - 2 823 человек,
- экспресс-тестами - 10 386 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 248 450 человек;
- выздоровели - 2 184 195 человек;
- летальных исходов - 52 847;
- проведено ПЦР-тестов - 11 271 382.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.
Читайте также, в случае проведения иммунизации от коронавирусной инфекции 40% населения каждой страны на планете, распространение пандемии можно будет остановить. В случае промедления иммунизации и дальнейшего распространения COVID-19, начнут появляться новые более опасные штаммы инфекции.
Кроме того, в мире может появиться более опасный штамм коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант "Дельта", который приводит сейчас к разрушающим последствиям.
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