На Сардинії горять ліси. До Бельгії прийшло нове лихо. І стихія не дає перепочинку рятувальникам в США та Індії. Про погодні катаклізми у світі - у нашому огляді.

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Бельгія вже вдруге за кілька тижнів потерпає від масштабної повені. До повернення "великої води" призвели сильні зливи. Найбільшого удару стихії зазнали провінції Намюр та Валлонський Брабант - на південному сході країни. У місті Дінант, у регіоні Валлонія, потоки води змивали автівки, розкидаючи їх по місту. Повідомлень про загиблих та постраждалих немає. Утім, місцева влада заявила, що нинішня повінь сильніша за попередню. Нагадаємо, минулого тижня через "велику воду" на заході Європи загинули понад двісті людей - переважно в Бельгії та Німеччині.

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Тим часом в іншій частині Європи - на італійському острові Сардинія - вирують лісові пожежі. Подекуди вогонь наблизився до населених пунктів. У містечку Санту Луссурджіу поблизу Орістано евакуювали понад півсотні місцевих жителів. До гасіння полум'я, окрім наземних пожежних команд, залучили п'ять літаків та гелікоптер. Локалізувати вогонь заважає сильний вітер. Місцеві кажуть: пожежі - не рідкість для літнього сезону через спеку та посуху. Втім, посилення цих явищ пов'язують зі змінами клімату.

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Не вщухають лісові пожежі в Північній Америці. В усьому винні - аномально високі температури та суха погода. Вогнем охоплена майже вся західна частина США. Там уже вигоріло понад 550 тисяч гектарів лісу. У штатах Каліфорнія та Монтана через лісові пожежі оголосили надзвичайний стан. Тисячі жителів змушені були залишити свої домівки. Під час гасіння загинули кілька пожежників. Наразі налічують понад 80 основних осередків займань.

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В Індії потерпають від нищівних повеней. Найбільше вдарило по штату Махараштра. Там за місяць випала найбільша кількість опадів за останнє десятиліття. Подекуди повені викликали зсуви ґрунту. Понад сто людей загинули. Кілька районів опинилися відрізаними від решти світу. Там знищено мости, повалено вежі мобільного зв'язку. Влада відрядила туди рятувальників. Жителів закликають піднятися на дахи будинків, де їх можуть побачити рятувальники на вертольотах.