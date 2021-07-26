Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ: кто уволен [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Об этом сообщает Офис президента.
Глава государства сменил первых заместителей главы СБУ и уволили начальника управления в Черновицкой области.
Президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины.
Руслан Баранецкий снят с должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра и спецслужбе. На его место назначен Сергей Андрущенко, который занимал должность заместителя главы СБУ.
С должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления спецслужбы уволен Василий Малыш.
Уволен начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексея Корнейчука.
Поста также лишился начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.
Как сообщали "Подробности", Зеленский сменил главу Службы внешней разведки.
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