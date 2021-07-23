Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала СБУ, начальника Управления внутренней безопасности Андрея Наумова, а также первого замглавы СБУ Руслана Баранецкого. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на свои источники в Службе безопасности.

"Уволены Андрей Наумов и Руслан Баранецкий", - сообщил изданию собеседник в СБУ.

Об Андрее Наумове общественность узнала после того, как стали известный подробности покушения на него. По материалам суда, план покушения на генерала готовился с мая 2020 года. В "заказе" Наумова подозревают экс-замглаву СБУ Дмитрия Нескоромного. Он якобы выделил на это $50 тыс.

Исполнитель преступления - полковник СБУ Юрий Расюк. Несколько недель назад в Печерском суде Киева заявили, что он пошел на сделку со следствием и признал вину. Его приговорили к пяти годам заключения, однако освободили от наказания с испытательным сроком на три года.

Руслан Баранецкий – первый заместитель главы СБУ Ивана Баканова. Он был назначен на должность в июне 2019 года.

Как сообщали "Подробности", Зеленский сменил главу Службы внешней разведки.