Зеленский уволил двух генералов СБУ [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала СБУ, начальника Управления внутренней безопасности Андрея Наумова, а также первого замглавы СБУ Руслана Баранецкого. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на свои источники в Службе безопасности.
"Уволены Андрей Наумов и Руслан Баранецкий", - сообщил изданию собеседник в СБУ.
Об Андрее Наумове общественность узнала после того, как стали известный подробности покушения на него. По материалам суда, план покушения на генерала готовился с мая 2020 года. В "заказе" Наумова подозревают экс-замглаву СБУ Дмитрия Нескоромного. Он якобы выделил на это $50 тыс.
Исполнитель преступления - полковник СБУ Юрий Расюк. Несколько недель назад в Печерском суде Киева заявили, что он пошел на сделку со следствием и признал вину. Его приговорили к пяти годам заключения, однако освободили от наказания с испытательным сроком на три года.
Руслан Баранецкий – первый заместитель главы СБУ Ивана Баканова. Он был назначен на должность в июне 2019 года.
Как сообщали "Подробности", Зеленский сменил главу Службы внешней разведки.
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