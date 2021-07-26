В Дании более 50% жителей страны получили обе дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The Local.

При этом более 60% жителей Дании старше 16 лет полностью вакцинированы.

Столичный регион Зеландия лидирует с показателем 54,4%. При этом власти ранее начали вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет, а также беременных и кормящих женщин.

Более 60% жителей страны старше 16 лет полностью вакцинированы. Однако по показателям молодые датчане, и особенно мужчины, значительно отстают: только 12,9% мужчин в возрасте от 30 до 39 лет и 18% мужчин в возрасте от 20 до 29 лет полностью вакцинированы.

При этом женщины в этих возрастных группах - 16,7% и 23% соответственно.

Демографические данные являются ключом к замедлению распространения "Дельта" штамма коронавируса, поскольку 56,8% всех новых случаев заражения за последние несколько дней приходятся на людей в возрасте от 20 до 39 лет.

Ранее мы писали о том, что в Германии могут ввести новые карантинные ограничения для людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Этот вопрос вызвал разногласия даже в самой партии христианских демократов Ангелы Меркель, однако государство несет ответственность за защиту здоровья своих граждан.

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