В Германии могут ввести новые карантинные ограничения для людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Такое заявление сделали в администрации канцлера Ангелы Меркель.

Глава администрации Ангелы Меркель Хельге Браун сообщил, что он не ожидает новой изоляции в Германии. Однако ограничения могут ввести для людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Им могут запретить посещать рестораны, кинотеатры или спортивные стадионы.

Он подчеркнул, что вакцинация важна для защиты от тяжелых заболеваний, и потому что вакцинированные люди определенно будут иметь больше свобод, чем невакцинированные. Он также отметил, что такая политика будет законной, потому что государство несет ответственность за защиту здоровья своих граждан.

Этот вопрос вызвал разногласия даже в самой партии христианских демократов Меркель. Его кандидат на замену Меркель на посту лидера Германии Армин Лашет заявил, что в настоящее время выступает против любых формальных или неофициальных требований к вакцинам.

"Я не верю в обязательные прививки, и я не считаю, что мы должны оказывать косвенное давление на людей, чтобы они проходили вакцинацию", - заявил политик.

Он подчеркнул, что Германия - свободная страна и в ней есть права на свободу не только для определенных групп.

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