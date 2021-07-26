Борьба с пандемией: в Италии обнародовали невероятную статистику вакцинации [ Редактировать ]
На территории Италии от коронавирусной инфекции вакцинировали 56% населения (30 миллионов человек). Об этом сообщает портал Euractiv.
В стране проходит блокировка распространения вируса. Согласно данным, среди граждан, возрастом от 12 до 19 лет, 2,7 миллиона не получили и первую дозу препарата, а среди граждан, старше 50 - 4.8 миллионов.
Мы охватываем людей, которые все еще могут заболеть, и прежде всего блокируем циркуляцию вируса. Молодые люди, которые больше социализируются, и являются теми, кто может переносить вирус и, возможно, распространить его на уязвимые группы населения, которые по состоянию здоровья не могу получить вакцину.
Отмечается, что тысячи граждан, в частности пенсионеры, работники и служащие, вышли на митинги против введения в стране паспорта вакцинации. Наиболее многочисленные протесты случились в городах Милане, Турине, а также столице Риме.
Читайте также, Азербайджан вводит почти обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий населения. В частности, для студентов, чиновников и сотрудников предприятий ряда отраслей. Студенты старше 18 лет должны иметь коронавирусный паспорт.
Кроме того, в Германии могут ввести новые карантинные ограничения для людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Этот вопрос вызвал разногласия даже в самой партии христианских демократов Ангелы Меркель, однако государство несет ответственность за защиту здоровья своих граждан.
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