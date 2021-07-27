Решение президента Владимир Зеленского об отставке Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины является продолжением начатых кадровых изменений в Минобороны и в секторе безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президент считает безусловным приоритетом способность руководителей всех уровней полностью выполнять задания, необходимые для защиты Украины от вооруженной агрессии.

Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями.

Глава государства отметил, что "следует активизировать работу как в Министерстве обороны, так и в Вооруженных силах".

Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать.

Он также выразил надежду, что на всех уровнях в Вооруженных силах, Минобороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины.

От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач - от подготовки государственного оборонного заказа до конкретной работы с нашими военными на передовой, их обеспечения. Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного – как на профессиональном, так и на социальном уровне.

В пресс-службе добавили, что президент также уволил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, назначив вместо него Руслана Хомчака.

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