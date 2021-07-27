В Украине назначили нового главнокомандующего ВСУ [ Редактировать ]
Во вторник, 27 июля, главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначен Валерий Залужный. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского.
Его назначили вместо Руслана Хомчака.
В отставку уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализма Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты.
Напомним, что на минувшей неделе в результате очередного вражеского обстрела на Донбассе погиб заместитель начальника тыла логистики 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр", майор Богдан Бродовский. Без отца осталось четверо малолетних детей.
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