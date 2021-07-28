Украинец установил необычный рекорд [ Редактировать ]
В Харьковскокй области 53-летний мужчина по имени Андрей Могилко установил национальный рекорд. Об этом сообщает "Cуспiльне".
Так, мужчина совершил самый продолжительный заплыв на спине с одновременной игрой на флейте.
Он сумел проплыть в таком положении по озеру 6 минут и 39 секунд. За это время он сумел исполнить шесть мелодий.
Рекорд зарегистрировали представители Национального реестра рекордов Украины. Достижение мужчины отнесли к категории "Сила духа".
Блокфлейту ему подали на миниатюрной радиоуправляемой яхте. Установить рекорд удалось со второго раза.
Ранее мы писали о том, что статистика бьет все рекорды: украинцы массово тонут.
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