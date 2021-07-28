Джулиан Ассанж лишился гражданства страны-спасителя [ Редактировать ]
Скандальный журналист и основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж лишился гражданства Эквадора. Об этом сообщает австралийская вещательная корпорация ABC.
Ассанж получил эквадорское гражданство еще в 2018 году, так как суд посчитал предоставление ему подданства незаконным шагом властей.
Суд действовал независимо и следовал надлежащей правовой процедуре, рассматривая решение, принятое прежним правительством.
Отмечается, что адвокат журналиста Карлос Поведа заявил, что права его подзащитного были нарушены в ходе судебного разбирательства, поскольку он был лишен возможности принять участие в слушаниях, что является непосредственным поводом для подачи апелляции.
Читайте также, британский суд отказал Соединенным Штатам в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Американская прокуратура обвиняет Ассанжа в шпионаже и взломе правительственных компьютеров, адвокаты заявляют, что преследование журналиста политически мотивированным.
Кроме того, Министерство юстиции США обвиняет Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в сговоре с бывшим разведчиком Челси Мэннингом с целью взломать секретную компьютерную систему, основателю WikiLeaks грозит до пяти лет тюрьмы.
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