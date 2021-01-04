Британський суд відмовив Сполученим Штатам у видачі засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Усе через суїцидальні думки підсудного. Тож 49 річного засновника WikiLeaks залишили під вартою. Нагадаю, американська прокуратура звинувачує Ассанжа у шпигунстві і зламі урядових комп'ютерів.

Вікілікс опублікувала сотні секретних документів про війни в Афганістані та Іраку. За це засновнику сайту загрожує - 175 років ув'язнення. Натомість адвокати заявляють, що переслідування є політично вмотивованим, та подаватимуть апеляцію про звільнення підзахисного.