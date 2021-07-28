В Аргентине, неподалеку от Буэнос-Айреса, палеонтологи обнаружили окаменелую челюсть огромной мыши-вампира Desmodus draculae возрастом 100 тысяч лет. Об этом сообщает vokrugsveta.ua.

Desmodus draculae - ископаемый вид листоносых летучих мышей, населявших Центральную и Южную Америку с эпохи плейстоцена до эпохи раннего голоцена. Впервые этот вид исследователи описали в 1988 году. Окаменелости гигантской мыши-вампира в разное время находили в Аргентине, Мексике, Эквадоре, Бразилии, Венесуэле, Белизе и Боливии.

Размах крыльев Desmodus draculae достигал 50 см. Масса тела составляла 60 г. Это была самая большая из известных летучих мышей-вампиров всех времен. Этот ископаемый вид принадлежит к подсемейству Desmodontinae (летучие мыши-вампиры), которое включает три вымерших и три живых вида.

Как рассказал доктор Даниэль Тассара из Музея естествознания в Мирамаре, челюсть Desmodus draculae была найдена в пещере (или норе) диаметром 1,2 м. Она, скорее всего, принадлежала гигантскому ленивцу из семейства Mylodontidae. При этом неизвестно, зачем мышь-вампир туда забралась и почему оттуда не выбралась. Возможно, хотела поесть, укрыться и стала жертвой другого животного.

По своим размерам Desmodus draculae превосходил клавиатуру компьютера. Также эти животные были значительно больше, чем их ныне живущие родственники, отметил доктор Сантьяго Брисуэла из Национального университета Мар-дель-Плата.

Основной едой Desmodus draculae и других летучих мышей-вампиров является кровь. По словам доктора Мариано Магнуссена, эти миролюбивые животные в течение нескольких минут пьют кровь животных, а иногда и людей, не доставляя им дискомфорта. Если мыши-вампиры инфицированы, они способны передавать другим живым существам бешенство или другие заболевания.

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