Стало хуже: появилась новая информация о состоянии Леонида Кравчука [ Редактировать ]
В среду, 28 июля, появилась новая информация о состоянии здоровья первого президента Украины постоянного представителя в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука. Об этом сообщает "1+1".
Так, его состояние ухудшилось. Отметим, что Кравчук уже месяц находится в реанимации после операции на сердце.
Ранее мы писали о том, что глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.
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