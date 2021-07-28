В среду, 28 июля, появилась новая информация о состоянии здоровья первого президента Украины постоянного представителя в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука. Об этом сообщает "1+1".

Так, его состояние ухудшилось. Отметим, что Кравчук уже месяц находится в реанимации после операции на сердце.

Ранее мы писали о том, что глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

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