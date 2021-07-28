В среду, 28 июля, неизвестные заминировали Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС). Правоохранители ищут на территории предприятия взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба государственного специализированного предприятия "Чернобыльская атомная электростанция".

"28 июля на электронную почту ГСП "Чернобыльская АЭС" от неизвестного лица вновь поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки станции заложен взрывной предмет", - говорится в сообщении.

На АЭС объявлен режим аварийной готовности, выполнены меры по защите персонала станции и мероприятия по предотвращению террористической угрозы.

После поступления сообщения о минировании АЭС создан был оперативный штаб, в который вошли представители СБУ, Нацполиции, ГСЧС.

По мнению члена общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослава Емельяненко, сообщение о минировании АЭС отправили сталкеры.

"Обычно таким образом развлекаются "сталкеры", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, минирование АЭС могло произойти из-за последних изменений законодательства о криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения.

Ранее сообщалось, что в Одессе заминировали здание мэрии.

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