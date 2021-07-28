В среду, 28 июля, в селе Шепаривка Ивано-Франковской области легкомоторный спортивный самолет упал на дом. В результате погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Инцидент произошел около 13:40. Спасатели сообщили о падении легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим возгоранием.

В результате происшествия погибли четыре человека - они находились в самолете В 13:58 пожар локализоровали. К тушению привлечены 10 человек и 3 ед. техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в США при посадке разбился частный самолет. Все, кто находился на его борту - погибли.

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