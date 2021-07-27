В Одессе заминировали здание мэрии [ Редактировать ]
Во вторник, 27 июля, в Одессе заминировали здание городского совета. Об этом сообщает пресс-службаНацполиции в Одесской области.
Правоохранители проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва.
Информация об угрозе взрыва на Думской площади поступило в 16:20.
Для проверки указанной информации на место происшествия направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.
Ранее в Киеве поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Злоумышленники требовали выкуп в размере 0,5 биткоина.
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