Во вторник, 27 июля, в Одессе заминировали здание городского совета. Об этом сообщает пресс-службаНацполиции в Одесской области.

Правоохранители проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва.

Информация об угрозе взрыва на Думской площади поступило в 16:20.

Для проверки указанной информации на место происшествия направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Ранее в Киеве поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Злоумышленники требовали выкуп в размере 0,5 биткоина.

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