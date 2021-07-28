Погибший от "Дельта" украинец был врачом - МОЗ [ Редактировать ]
Мужчина, который умер в результате заражения "Дельта" штаммом коронавируса, был врачом. Также известно, что он не выезжал за пределы Украины.
Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"Относительно этого случая. Это по специальности врач, мужчина. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев. Поэтому это факт инфицирования на территории страны или при исполнении служебных обязанностей, или в домашних условиях", - заявил Кузин.
Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
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