К Земле приближается астероид. Об этом предупредили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA). Об этом сообщает Daily Star.

Он пролетит мимо планеты 31 июля.

Диаметр космического камня составляет от 100 до 230 метров. Скорость движения - 48 500 километров в час. Он максимально приблизится к Земле 31 июля.

Однако расстояние от него к нашей планете будет равно 6,87 миллионов километров.

В NASA отметили, что астероид не представляет угрозы для нашей планеты.

Ранее мы писали о том, что NASA оценило риск столкновения Земли с самым опасным астероидом.

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