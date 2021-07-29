К Земле приближается астероид: есть ли угроза для планеты [ Редактировать ]
К Земле приближается астероид. Об этом предупредили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA). Об этом сообщает Daily Star.
Он пролетит мимо планеты 31 июля.
Диаметр космического камня составляет от 100 до 230 метров. Скорость движения - 48 500 километров в час. Он максимально приблизится к Земле 31 июля.
Однако расстояние от него к нашей планете будет равно 6,87 миллионов километров.
В NASA отметили, что астероид не представляет угрозы для нашей планеты.
Ранее мы писали о том, что NASA оценило риск столкновения Земли с самым опасным астероидом.
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