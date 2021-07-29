В Николаеве горел пассажирский поезд "Киев-Херсон" [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Вечером 28-го июля во время остановки в Николаеве горел пассажирский поезд №767 Интер-Сити "Киев-Херсон". Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Сообщение о пожаре в заднем отсеке тепловоза спасатели получили в 21:25. На место происшествия сразу выехали две пожарные машины. К их прибытию огнем было охвачено 6 кв. м. заднего отсека тягового тепловоза.
Пожарным пришлось отцепить 9 пассажирских вагонов, в которых находились 71 человек, из них - 60 пассажиров.
Пожар ликвидировали в течение получаса. Причины возгорания устанавливают специалисты. Жертв и пострадавших нет. После формирования поезд отправился к конечной станции Херсон.
Напомним, что 23 июля на Закарпатье пассажирский поезд протаранил грузовик и сошел с рельсов.
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