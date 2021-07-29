Вечером 28-го июля во время остановки в Николаеве горел пассажирский поезд №767 Интер-Сити "Киев-Херсон". Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре в заднем отсеке тепловоза спасатели получили в 21:25. На место происшествия сразу выехали две пожарные машины. К их прибытию огнем было охвачено 6 кв. м. заднего отсека тягового тепловоза.

Пожарным пришлось отцепить 9 пассажирских вагонов, в которых находились 71 человек, из них - 60 пассажиров.

Пожар ликвидировали в течение получаса. Причины возгорания устанавливают специалисты. Жертв и пострадавших нет. После формирования поезд отправился к конечной станции Херсон.

Напомним, что 23 июля на Закарпатье пассажирский поезд протаранил грузовик и сошел с рельсов.