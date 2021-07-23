На Закарпатье пассажирский поезд протаранил в грузовик и сошел с рельсов (видео) [ Редактировать ]
В Закарпатской области водитель грузовика спровоцировал ДТП на железнодорожном переезде. Он выехал на рельсы при запрещающем сигнале светофора, где его протаранил пассажирский поезд №14 Киев-Солотвино.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Авария на регулируемом железнодорожном переезде Королево-Рокосово произошла около 12:00.
В результате столкновения поезда с грузовиком Volvo пострадали несколько пассажиров, а также водитель-нарушитель. Локомотив сошел с рельсов первой колесной парой.
В ГСЧС Закарпатской области уточнили, что в момент аварии в поезде находилось 226 пассажиров.
Травмированы 5 человек, трое из которых (водитель грузовика и 2 пассажира) госпитализированы.
На место ДТП прибыла комиссия "Укрзализныци" и полиция. Пассажиров рейса №14 доставят на станцию Солотвино дизель-поездом.
А пассажиров обратного рейса таким же образом доставят на станцию Королево, откуда поезд отправится в Киев.
Напомним, что 15 июля во Львовской области неподалеку от населенного пункта Панщины поезд протаранил легковушку, которая пыталась проскочить через переезд на запрещающий сигнал.
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