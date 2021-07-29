В четверг, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Житомирскую область представил новое командование Генштаба ВСУ.

Пользуясь случаем, я в вашем присутствии также хочу отдельно поздравить с назначениями и представить вам новых командиров в нашем войске. Это главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-майор Залужный Валерий Федорович, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Шаптала Сергей Александрович, и заместитель главнокомандующего ВСУ Мойсюк Евгений Георгиевич.

"Вы все отлично знаете этих людей, знаете, что это действительно мощные боевые офицеры, самое главное - патриоты Украины, которые имеют опыт, отвагу, большой авторитет среди наших военнослужащих. Я благодарю предыдущее руководство Генерального штаба ВСУ и уверен, что новоназначенное будет наращивать полученный боевой опыт, переход украинской армии на стандарты НАТО, и вместе с Министерством обороны Украины создаст надлежащие условия для всех наших украинских защитников", - добавил президент.

Зеленский поздравил военных с пятой годовщиной Дня Сил специальных операций.

Чтобы дать объективную оценку этим годам и вашему значению для нашего украинского войска, я хочу напомнить одно очень известное выражение: "сложные времена рождают сильных людей, а чрезвычайно сложные времена рождают Силы Специальных Операций".

ССО является самым молодым и современным видом войск в Украине, по словам президента.

В 2020 году ССО первыми перешли на типичную структуру штабов армии стран НАТО и тесно сотрудничают с партнерами в форме взаимных визитов, тренировок, обмена передовым опытом, при этом отдельные подразделения полностью интегрированы с силами ССО НАТО.

Он отметил 140-ой центр ССО, который первым в истории Украины получил сертификат, как подразделение, имеющее право быть привлеченным к исполнению заданий в составе НАТО.

Ранее мы писали о том, что в Украине назначили нового главнокомандующего ВСУ.

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