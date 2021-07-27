Во вторник, 27 июля, в Офисе президента Украины опубликовали указы главы государства об увольнении Руслана Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении его первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, опубликован указ № 319/2021 Зеленского об увольнении Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Также Зеленский указом № 322/2021 назначил Хомчака первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, опубликованы указы президента о назначении Валерия Залужного Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, и об увольнении Коваля с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее мы писали о том, что в Украине назначили нового главнокомандующего ВСУ.

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