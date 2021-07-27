Кадровые ротации в ВСУ: Офис президента опубликовал указы [ Редактировать ]
Во вторник, 27 июля, в Офисе президента Украины опубликовали указы главы государства об увольнении Руслана Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении его первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, опубликован указ № 319/2021 Зеленского об увольнении Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Также Зеленский указом № 322/2021 назначил Хомчака первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Кроме того, опубликованы указы президента о назначении Валерия Залужного Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, и об увольнении Коваля с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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