Семь народных депутатов парламентской фракции "Голос" - члены депутатской группы "Справедливость" - заявили о выходе из партии. Об этом сообщил в Facebook депутат Ярослав Юрчишин, объяснив это решение "узурпацией власти Кирой Рудик".

Большинство народных депутатов не принимать участия в съезде партии "Голос" и покидают партию.

К сожалению, руководство в лице Киры Рудик и контролируемая им политический совет "Голоса" искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде.

Кроме Ярослава Юрчишина, из партии также решили выйти Роман Лозинский, Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Александра Устинова, Владимир Цабаль и Ольга Стефанишина. При этом депутаты не заявляли о выходе из фракции.

Депутаты из "Справедливости" на своих страницах в соцсети заявляют, что съезд партии якобы формировался исходя не из количества членов партии и депутатов, представленных на местах, а из "лояльности к руководству".

"Голоса больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека - Киры Рудик, которая (партия) существует исключительно на бумаге", - пишут парламентарии.

Между тем на "раскольническом" съезде партии "Голос", делегаты выразили доверие лидеру партии Кире Рудык. Об этом сообщает пресс-служба партии на своей страничке в Facebook.

На съезде партии "Голос" лидер партии Кира Рудик отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборах в октябре 2020 года и представила стратегическое видение дальнейшего развития партии. Отвечая на запрос части партийцев, был поставлен на голосование вопрос доверия председателю партии. 86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии.

Также съезд партии "Голос" проголосовал за обновленный состав политсовета партии.

Напомним, что 29 марта 2021 года десять депутатов из "Голоса" потребовали провести съезд партии и переизбрать руководство. 7 июня телеведущий Сергей Притула заявил, что покидает "Голос". 16 июня половина фракции "Голос" заявила о недоверии главе франкции Ярославу Железняку и создании отдельной депутатской группы "Справедливость".