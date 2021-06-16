В среду, 16 июня, в Верховной Раде произошел раскол во фракции "Голос". Десять депутатов во время заседания объявили о создании отдельного объединения "Справедливость".

Депутат Александра Устинова заявила:

Вчера, руководство партии и фракции пересекло "красную линию" и окончательно похоронили партию и фракцию. Именно поэтому мы, 10 народных депутатов, объединились в группу "Справедливость", чтобы и дальше отстаивать интересы украинцев, а не руководства партии и фракции или олигархов.

В объединение "Справедливость" вошли половина депутатов "Голоса":

Соломия Бобровская,

Галина Васильченко,

Юлия Клименко,

Роман Лозинский,

Наталья Пипа,

Ольга Стефанишина,

Александра Устинова,

Владимир Цабаль,

Андрей Шараскин,

Ярослав Юрчишин.

Эти 10 депутатов обвиняют руководство партии в "узурпации власти и осквернении принципов демократии, которые привели к фактическому уничтожению имиджа партии и фракции", а также в поддержке голосований за "дерибан" столичной земли, желании уничтожить антикоррупционные органы и "договорняках".

Кроме этого, они выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняк.

Он нарушает закон и положение о фракции и более квартала игнорирует обязанность созвать и вести заседание фракции.

Более того, депутаты инициируют исключение из фракции председателя партии Киры Рудик за прогулы.

Напомним, мы в программе партии на парламентских выборах обещали забирать мандат у тех, кто прогуливает больше половины заседаний. Время выполнять обещания начиная с себя.

Ранее мы писали о том, что Минфин подготовил ряд изменений в Налоговый кодекс, которые позволят дополнительно собрать в бюджет 60 млрд гривен в год.

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