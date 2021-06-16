Во фракции "Голос" произошел раскол [ Редактировать ]
В среду, 16 июня, в Верховной Раде произошел раскол во фракции "Голос". Десять депутатов во время заседания объявили о создании отдельного объединения "Справедливость".
Депутат Александра Устинова заявила:
Вчера, руководство партии и фракции пересекло "красную линию" и окончательно похоронили партию и фракцию. Именно поэтому мы, 10 народных депутатов, объединились в группу "Справедливость", чтобы и дальше отстаивать интересы украинцев, а не руководства партии и фракции или олигархов.
В объединение "Справедливость" вошли половина депутатов "Голоса":
- Соломия Бобровская,
- Галина Васильченко,
- Юлия Клименко,
- Роман Лозинский,
- Наталья Пипа,
- Ольга Стефанишина,
- Александра Устинова,
- Владимир Цабаль,
- Андрей Шараскин,
- Ярослав Юрчишин.
Эти 10 депутатов обвиняют руководство партии в "узурпации власти и осквернении принципов демократии, которые привели к фактическому уничтожению имиджа партии и фракции", а также в поддержке голосований за "дерибан" столичной земли, желании уничтожить антикоррупционные органы и "договорняках".
Кроме этого, они выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняк.
Он нарушает закон и положение о фракции и более квартала игнорирует обязанность созвать и вести заседание фракции.
Более того, депутаты инициируют исключение из фракции председателя партии Киры Рудик за прогулы.
Напомним, мы в программе партии на парламентских выборах обещали забирать мандат у тех, кто прогуливает больше половины заседаний. Время выполнять обещания начиная с себя.
Ранее мы писали о том, что Минфин подготовил ряд изменений в Налоговый кодекс, которые позволят дополнительно собрать в бюджет 60 млрд гривен в год.
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