В Украине продлят карантин - Минздрав [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что карантин в стране будет продлен. На сколько времени его продлят, он не сообщил.
Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
Кузин отметил, что есть области, в которых ухудшается COVID-статистика. Это районы Луганской, Донецкой, Харьковской, Львовской областей, но Киев сюда не входит, уточнил он.
"По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен", - заявил Кузин.
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